Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 işi tutuklandı

Osmaniye’de polis, uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele ediliyor.

SOKAK SATICILARINA OPERASYON!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şubesi ile Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 3 aylık takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri belirlenen adreslere baskın yaptı. Koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda ise 70.05 gram bonzai, 26,57 gram metamfetamin ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ömer Ş., Lutfi K. Muhammed N. ve Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.