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  3. 01 Mart 2021 10:55

ÖSYM'den YKS 2021 için son gün uyarısı

ÖSYM'den 2021 YKS başvuruları konusunda son gün hatırlatması yapıldı. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular yarın akşam saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'den YKS 2021 için son gün uyarısı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

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