ÖSYM'den YKS 2021 için son gün uyarısı

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ÖSYM'den yapılan açıklamada "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." ifadeleri kullanıldı.
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