İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
Pompada LPG vurgunu ! Gazlı araç sahipleri dikkat...
Pompada LPG vurgunu ! Gazlı araç sahipleri dikkat...
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
  1. 27 Nisan 2017 11:57

Otobüste kadınları taciz eden adam böyle görüntüledi

Hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı

Otobüste kadınları taciz eden adam böyle görüntüledi
A+ A-

İzmit'te, bindiği halk otobüsünde tacize uğrayan kadın, tacizde bulunan kişiyi cep telefonu ile fotoğrafladı. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti.

Dün, İzmit'te Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, koltukta oturan erkek yolcu tarafından taciz edildi. Elini pantolonunun üzerinden cinsel organına götürerek hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, 'Çarşamba günü Kocaeli'nde, Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz' diye açıklamada bulunarak fotoğrafları paylaştı.

DHA

sapık , fotoğraf , görüntülendi , tacizci , otobüs