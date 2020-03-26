Otobüsten yolcu indirme skandalında olan vali yardımcısına oldu!

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için gerçekleştirilen nakil operasyonlarında, geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin mühürlü karantina otobüsünden indirilmesinin faturası vali yardımcısına çıktı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre hem adli hem idari soruşturmanın başlatıldığı skandal olay sonrası İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın görev yeri değiştirildi.

Polislerle otobüsün önünü kesmişti

18 Mart Çarşamba akşamı yaşanan olayda, salgın nedeniyle Paris-İstanbul seferiyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarını karantina adresine götüren mühürlü bir otobüsün önü İstanbul Havalimanı çıkışında polis tarafından kesilmiş, mührü kıran Vali Yardımcısı Şanlı’nın talimatıyla otobüse binen polisler yolcular arasında bulunan Güzide Sofi’yi otobüsten indirerek Şanlı’nın makam aracına bindirmişti.

Otobüste bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan skandal olay sonrası, İçişleri Bakanlığı ve KKTC yetkilileri art arda açıklamalar yaparken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gazisomanpaşa Başsavcılığı da ayrı ayrı adli soruşturma başlatmıştı.

Eylemin yanlış bir eylem olduğunu ve sorumluların tespit edilip gereğinin yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması sonrasında, idari soruşturma da başlatılan olayla ilgili mülkiye müfettişleri soruşturmasına devam ederken, ilk etapta olayın sorumlusu olarak görülen İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın görev yeri değiştirildi.

Valilik emrine çekildi

İstanbul Havalimanı'nın açılışından bu yana görevi yürüten Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı görevden alınıp Valilik emrine çekilirken, yerine İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yaparken geçtiğimiz Kasım ayında birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselen Hakan Hakyemez getirildi.

'Sıralı emre uydum'

Öte yandan, yakın çevresine "Ben sıralı emire uydum" dediği ve olaydan birkaç gün sonra yaşadığı rahatsızlık sonrası Covid-19 testi yaptırdığı öğrenilen Şanlı’nın testinin de pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ileri sürüldü.





