Otogarda bomba ile yakalanmışlardı! 3 sanıktan 2'sine ilk duruşmada tahliye

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen sanık Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi isteniyor.

100 DOLAR KAZANMAK İÇİN KURYELİK!

İddianamede, kuryelik yapan iki sanığın bomba değil, silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtiliyor.

TAHLİYE KARARI

İlk duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklardan Yaşar Samur'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, diğer sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın yurtdışına çıkış şartıyla tahliyelerine karar verildi.