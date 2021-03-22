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  3. Otomobili yıkarken kullandığı temizlik ürünü sonu oldu!

Otomobili çamaşır suyuyla yıkadı, fenalaşıp öldü

Antalya’da çamaşır suyuyla otomobilini yıkayan otomobil tamircisi, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil tamirciliği yapan evli ve bir çocuk babası Mesut Saygın (41), hafta sonu evinin önündeki kirlenen aracını yıkamak için hazırlık yapmaya başladı. Korona virüs salgını nedeniyle aracının hijyenik olması için aracını yıkacağı sıvıya çamaşır suyu karıştırdı. Aracının iç ve dışını yıkadıktan sonra komşularıyla birlikte apartman bahçesinde kahve içen Saygın, uykusunun geldiğini söyleyip evine geçti. Öğleden sonra ise fenalaşan Saygın, serum tedavisinin ardından tekrar evine döndü. Akşam saatlerinde ise tekrar fenalaşan otomobil ustası, eşi Ayşe Saygın’a ‘Ben fenalaştım’ dedi. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp masajı yapılan Saygın, ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Saygın’ın cenazesi, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın’a götürüldü.

 

Etiketler antalya çamaşır suyu otomobil
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