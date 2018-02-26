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  3. 26 Şubat 2018 14:51

Otoparkta pes dedirten görüntü !

Antalya Havalimanı’nda 25 araçlık engelli otoparkında 21 park yerini dolduran engelsiz vatandaşlar pes dedirtti.

Otoparkta pes dedirten görüntü !
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Antalya’da yaşayan engelli basketbolcu Cavit Torun, 15 Şubat’ta İstanbul’a gitmek için Antalya Havalimanı’na geldi. Otomobilini iç hatlar bölümündeki 25 araçlık engelli otoparkına bırakmak isteyen Torun, 21 park yerinin engelli plakası olmayan araçlarla dolu olduğunu gördü.

Sadece 4 alanda engelli plakalı araç olduğunu belirten Cavit Torun, "Engelli plakalı aracımı park etmek istedim fakat tüm alanlar maalesef engelli plakası olmayan araç sürücüleri tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Uçağa da yetişmem gerektiğinden aracımı uygun olmayan bir alana park etmeme neden oldular. Bu araçların fotoğraflarını çektim. Engelli ambleminin plakalarda isteğe bağlı bırakılması suistimal ve hak ihlallerini doğuruyor" dedi.

DHA

engelli park yeri , otopark
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