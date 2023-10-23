Otostop çekti, taciz edilince öldürdü

Denizli'de yol kenarındaki otomobilinin içerisinde göğsünden bıçaklanmış olarak bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayetin altından eşcinsel taciz iddiası çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde bulunan S.T. (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli K. N., otostop çekerek bindiği araçta kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla S.T.'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Olay pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan S.T.’ü ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen S.T., göğsüne aldığı 4 bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada S.T.’ün en son K. N. (22) ile görüldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri K. N.’yi yakalayıp gözaltına aldı. K. N.'nin ilk ifadesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü S.T.’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. K. N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA