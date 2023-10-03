Palu ailesi davasında ceza yağdı! Mahkeme heyetine beddua ettiler

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında tüm sanıklara hapis cezası verildi. Sanık T.U. ve eşi E.U. mahkeme heyetine beddua etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008'de M.T. ve küçük kızı M.T.l'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021'de 6 sanıklı dava görüldü ve karar verildi. Sanık T.U.'ya M.T.'yi 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan İ.P., H.P. ve A.P. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. E.U.'ya 12 yıl ay hapis, o dönem yaşı küçük olan F.P.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. O dönem F.P. ve H.P. tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etti. Yargıtay, kararı usulen bozdu.

Yargıtay'ın kararı bozmasıyla, sanıklar yeniden yargılandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık T.U., tutuksuz sanıklar H.P., A.P., İ.P., E.U. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Yargıtay kararı bozulmasının bir kısım maddelerini kabul edip, sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri konusunda diretme kararı verdi.

SAVCI, CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Sanıklar hakkında yeniden mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.T.'nin 'Eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçunu işlediğinden, T.U.'nun 'Kasten öldürme' suçundan, diğer sanıkların ise 'Kasten öldürmeye yardım etmek suretiyle iştirak etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

BEDDUA ETTİLER

Son sözleri sorulan sanıklardan T.U., "Yapabileceğim bir şey yok, idamsa idam ölümse ölüm, verin cezayı gönderin. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Yapmadığım suçları benim üzerime atıyorsunuz. Hepiniz Allah'ın zulmüne uğrayın" dedi.

E.U. de son söz olarak, "Gerçek suçlular elini kolunu sallaya sallaya paşalar gibi dışarıda gezerken biz sürekli mahkemelerdeyiz. İşlemediğim suçlar yüzünden ceza almaktayım. Bundan sorumlu olan herkesin Allah belasını versin. Allah kimsenin yüzünü güldürmesin" diye konuştu. Diğer sanıklar ise beraatlarını talep etti.

TÜM SANIKLARA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, T.U.'nun 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklar H.P., A.P., İ.P., E. U., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen F.P. hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti T.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmalarına karar verdi.

SAKARYA'DA KARAR VERİLMİŞTİ

Palu ailesinin Sakarya'da M.T.'nin kızı M.T.l'nin öldürülmesiyle ilgili olarak görülen duruşmada da karar açıklanmış ve tutuklu sanık enişte T.U., 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılmış, tutuksuz 5 sanık ise beraat etmişti.

DHA