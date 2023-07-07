Palu ailesi davasında yeni gelişme

Kamuoyunda 'Palu ailesi' davası olarak bilinen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Melike T.’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal’ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer ve eşi tutuksuz sanık Emine U. SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan sanık Tuncer U.’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine U.’in delil yetersizliğinden beraatini istedi. Ayrıca U.’in ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beraatını isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine U. hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Müşteki avukatı ise sanıkların en üst halden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mütalaada geçen bazı hususlara iştirak ettiklerini ve müvekkillerinin beraatlerini istedi. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncel U., eline ulaşan mütalaayı anlamadığını ve kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem T. ve küçük kızı Melike T.’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem T.’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer U. ve eşi Emine U. ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple ’usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem T.’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem T.’ın kızı Melike T.’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.