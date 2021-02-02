Pandemi hastanesinden 10 ay sonra sevindiren haber

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Diyarbakır'da iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) hastası yatışı yapılmadı.
Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç Covid-19 hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.
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