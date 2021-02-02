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  3. 02 Şubat 2021 18:39

Pandemi hastanesinden 10 ay sonra sevindiren haber

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından hastanede 10 ay sonra ilk kez korona vakası görülmediğini belirtti.

Pandemi hastanesinden 10 ay sonra sevindiren haber
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Diyarbakır'da iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) hastası yatışı yapılmadı.

Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç Covid-19 hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.

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