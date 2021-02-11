Pandemi sürecinde 160 kurye yaşamını yitirdi

Pandemi sürecinde 160 motorlu kuryenin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını söyleyen Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Kubilay Çelik, "Önlemleri almayan iktidar yüzünden arkadaşlarımız ölüyor ya da yaralanıyor" dedi.

Pandemi boyunca yaşamını yitiren ve yaralanan motorlu kuryeler için, "Bir savaşta yaşamını yitiren insanlar gibi ölüyorlar" diyen Çelik, "Bu bir siparişin daha hızlı olmasını isteyen patronlar tarafından, önlemleri almayan iktidar yüzünden arkadaşlarımız ölüyor ya da yaralanıyor. Pandemide 160 motokurye yaşamını yitirdi. Bu süreç boyunca binin üzerinde işçi yaralandı. Ve her gün işçiler üretimin hızına yetişmek ve ürünleri yetiştirebilmek için kendi canlarını hiçe sayıyor" dedi.

'BUNUN SEBEBİ PATRONLAR'

Bunun en büyük sebebi patronların, hazırda bekleyen yüzbinlerce işsizler ve şu an çalışabilen işçiler üzerinden bir denge kurulmasından kaynaklandığını söyleyen Çelik, "Patronlar 'yüzbinlerce işçi işsiz durumda, siz en azından çalışabiliyorsunuz' gibi bir mobing uyguluyor. Bu da işçilerin tüm riskleri almasına neden oluyor" dedi.