Paris Anlaşması Türkiye'de yürürlüğe girdi

İklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan ve TBMM'de onaylanan Paris Anlaşması bugün itibarıyla Türkiye'de yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamasının ardından TBMM'de onaylanan Paris Anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında tutmayı amaçlayan anlaşma, Meclis Genel Kurulu'nda oy birliği ile onaylanmıştı.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin ilk adım olarak, emisyon azaltma hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncellemesi ve bunu Birleşmiş Milletler Sekretaryası'na sunması planlanıyor.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik bir yol haritası oluşturulacak.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN DESTEK

Uluslararası kamuoyu Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını destekliyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa, "Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu nedenle, Paris Anlaşması'nın kapsadığı tüm alanlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yapabileceği katkı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anlaşma, karbon salımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, ülkelerin atacakları adımlara yönelik ulusal katkı beyanlarını 5 yılda bir güncellemesi bekleniyor.