Park kavgasında sopalar havada uçuştu: 6 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında otopark yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kocaeli'de park etme tartışmasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde evin önüne araç park etme meselesinden iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polislerin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
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