Pegasus’tan 1 euroya uçak bileti kampanyası
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Pegasus, Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 1 euroya bilet kampanyası başlattı. Kampanya 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçuşlarını başlatacak olan Pegasus, yeni hattının açılışı için kampanya düzenledi.
12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek. Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 euro + vergiler olarak satışa sunulacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.
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