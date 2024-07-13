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Pegasus’tan 1 euroya uçak bileti kampanyası

Pegasus’tan 1 euroya uçak bileti kampanyası
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Pegasus, Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 1 euroya bilet kampanyası başlattı. Kampanya 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçuşlarını başlatacak olan Pegasus, yeni hattının açılışı için kampanya düzenledi.

12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek. Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 euro + vergiler olarak satışa sunulacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.

 

Etiketler pegasus pegasus havayolları 1 euro uçuş
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