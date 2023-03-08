PEN Duygu Asena Ödülü 3 isme verildi

PEN Duygu Asena Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından verilen ve bu yıl Gülseren Onanç, Pınar Selek ve Haluk Levent arasında paylaştırılan Duygu Asena Ödülü’nün töreni İstanbul’daki Goethe Enstitüsü’nde yapıldı. Gazetemizin yazarı ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, törende açılış konuşmasını yaparak Duygu Asena’yı andı. Oral, “Duygu Asena yaşasaydı hiç kuşkum yok daha birçok ilke imza atardı... Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Aramızda olsaydı, eminim deprem bölgesinde olurdu, çalışırdı” dedi. Zeynep Oral, “Ödülü daha fazla kişiye vermek isterdik” diyerek Gezi Direnişi nedeniyle tutuklu bulunan Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman başta olmak üzere haksız yere hapis yatan isimlere de selam yolladı.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği kurucusu Gülseren Onanç, ödülünü Gezi tutuklularına adadı ve depremde hayatını kaybedenleri andı. Onanç, “Çok gururluyum. Bir ödül alacaksam adı Duygu Asena olsun isterdim” diye konuştu.

Ödül törenine yurtdışında bulunan Pınar Selek ve deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Haluk Levent katılamadı. Levent, ödülü kendi adına başkasının almasını istemediğini, gelip kendisinin alacağını iletti.

Selek ise şu mesajı yolladı:

“Otomatik pilot. Eminim bu kavram, benim gibi, sizlerin de bugünkü durumunu tanımlıyor. Söz bitti çünkü. Acımızın dehşetli ağırlığı altında felç olmamak için sadece çalışıyoruz. Kötülüğün her şeyi silip süpürmesine izin vermemek için, yaşama ve adalete su veriyoruz. El ele veriyoruz. Yasımızı, adalet mücadelemizi, ekmeğimizi, çadırımızı paylaşıyoruz. Cesaretimiz de büyüyor böylece.

Üyesi olduğum PEN, sınırları ve duvarları aşan dayanışmanın adıdır. Ve ilk defa bu sene, Duygu Asena Ödülü’nü üç kişi arasında paylaştırıyor. Nerede olursak olalım ellerimizi bırakmayalım diye. Bu enkazdan hep birlikte, hiç kimseyi unutmadan çıkalım diye. Duygu ise benim meleğim. Cesaretli meleğim. En kötü zamanlarımda, tutuklandıktan kısa bir zaman sonra, cezaevine geldi, işkencenin damgasını bedenimde gördü. Sonra dışarıda dayanışmanın ilk kıvılcımını yakanlardan oldu. Demir parmaklıklar arkasında bana dostlukla bakan gözlerini unutmuyorum. O gözler, zindanda geçirdiğim yıllar boyunca beni hiç bırakmadı. Şimdi ben de onun adına aldığım ödülü hapiste adalet mücadelesi veren kadınlara adıyorum...” Selek’in mesajını Duygu Asena’nın kardeşi İnci Asena okudu. Selek’in babası Alp Selek ve kardeşi Seyda Selek de törende yer aldı.

8 MART DİLEKLERİ

Törenin sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için dileklerini sıralayan Oral, “Her tür şiddet sona ermeli, gündemimiz, önceliğimiz deprem bölgesi olmalı, başka şeylerle oyalanamayız, dikkatimizi dağıtamayız, haksız yere hapiste yatanların adil yargılanmalarını sağlamalıyız, İstanbul Sözleşmesi’ne bir an önce yeniden geri dönmeliyiz ve son olarak da karşı devrimi Gülseren Onanç durdurmalıyız” diye konuştu.