Pençe Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 Evladımız şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında “Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, paylaştığı başsağlığı mesajında, şunları belirtti:

Kahraman silah arkadaşımız 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.