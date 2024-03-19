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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Şehit ve yaralılar var

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Şehit ve yaralılar var
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operayonu bölgesinde teröristlerin saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Hain saldırısı sonrası sağlanan temasta 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

 

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu şehit asker
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