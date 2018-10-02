  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Ekim 2018 16:55

Pencereden görüntüledi, sosyal medyayı salladı

Zonguldak'ta sokak kedilerini çuvala koyarken hayvansever tarafından çekilen videoya tepki yağıyor.

Pencereden görüntüledi, sosyal medyayı salladı
A+ A-

Zonguldak’ta sokak kedilerini çuvala koyarken hayvansever tarafından videoya çekilen şahıslara sosyal medyadan tepki çığ gibi büyüyor.

Zonguldak Çınartepe Mahallesinde komşusu tarafından sokak kedilerini çuvala koyarken görüntüleyen 27 yaşındaki hayvansever Seda Emir, videoyu sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede büyük tepki çeken videoda şahısların mahallede ikamet ettikleri öğrenildi.

Kedilerinin durumu hakkında endişe ettiğini ifade eden 27 yaşındaki Seda Emir, “Çınartepe Mahallesinde oturuyorum. Olay günü evde otururken dışarıda sesler duydum. Cama çıktım ve komşumun kedileri çuvala koyduğunu fark ettim ve ilk aklıma video çekmek geldi. Gereken yerleri aradım gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler. Hayvan haklarını aradım, Suzan Arığ'ı aradım ona da teşekkür ediyorum. Şu an kedilerimin durumu iyi ama yalnız kedilerimin hakkında çok korkuyorum ne olacak bilmiyorum. Bir hayvansever olarak çok tepkili ve sinirliyim. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum" dedi. 

İHA

pencere , hayvansever , zonguldak , çuval
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM