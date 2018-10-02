Pencereden görüntüledi, sosyal medyayı salladı

Zonguldak’ta sokak kedilerini çuvala koyarken hayvansever tarafından videoya çekilen şahıslara sosyal medyadan tepki çığ gibi büyüyor.



Zonguldak Çınartepe Mahallesinde komşusu tarafından sokak kedilerini çuvala koyarken görüntüleyen 27 yaşındaki hayvansever Seda Emir, videoyu sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede büyük tepki çeken videoda şahısların mahallede ikamet ettikleri öğrenildi.

Kedilerinin durumu hakkında endişe ettiğini ifade eden 27 yaşındaki Seda Emir, “Çınartepe Mahallesinde oturuyorum. Olay günü evde otururken dışarıda sesler duydum. Cama çıktım ve komşumun kedileri çuvala koyduğunu fark ettim ve ilk aklıma video çekmek geldi. Gereken yerleri aradım gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler. Hayvan haklarını aradım, Suzan Arığ'ı aradım ona da teşekkür ediyorum. Şu an kedilerimin durumu iyi ama yalnız kedilerimin hakkında çok korkuyorum ne olacak bilmiyorum. Bir hayvansever olarak çok tepkili ve sinirliyim. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum" dedi.