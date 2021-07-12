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''Peygamberin kavli ile yeniden evlendim'' deyip ikinci eşiyle evlendiğini duyurdu

''Peygamberin kavli ile yeniden evlendim'' deyip ikinci eşiyle evlendiğini duyurdu

Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü olan Mustafa Çalık akşam saatlerinde attığı tweet ile sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türk Ocakları ve Mülkiyeliler Birliği üyesi ve Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Mustafa Çalık, dün attığı "ikinci eş" tweetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

'Zarureten' ikinci kez dini nikahla evlendiğini savunan Çalık, "Zina etmediğini" söyledi.

 Çalık'ın tepki çeken paylaşımları şöyle:

Bir yakınım tarafından eşimin bana "zinâ davası" açacağı iletildi. Umarım doğru değildir; ama doğru ise aha şuraya yazıyorum: 1) Ben zinâ edecek çağda da değilim, tıynette de. Hukuken evli iken, Allah'ın emri ve Peygamber'in kavli ile yeniden ve zarûreten evlendim. Mevzu bu! ./..

2) Millî an'ane ve İslam'ın verdiği ruhsatın rağmına, 20'lerde Kemal Paşa eliyle ve zorla dayatılan tahdit ve kayıtları da İsviçre Medenî Kanununun alâkalı kaidelerini de tanımıyorum! Herkes ve her merci elinden geleni yapabilir. Yalnız eşim ve çocuklarım için üzgünüm. Bu kadar!

Etiketler Türk Ocakları ve Mülkiyeliler Birliği üyesi Türkiye Günlüğü Dergisi Mustafa Çalık ikinci eş
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