Pişkin hırsızların bıraktığı not pes dedirtti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, inşaattan kablo çalan hırsızlar duvara ''Nasıl çaldık'' notu bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bina inşaatında gece saatlerinde elektrik tesisatının kabloları çalındı. Sabah saatlerinde inşaata geldiğinde olayı fark eden bina sahibi, binanın iç duvarına 'nasıl çaldık' yazıldığını gördü. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bina sahibi, çevredeki başka inşaatlardan da hırsızlık gerçekleştiğini belirterek, "Elektrikçi arkadaşımız yaptığı incelemede yaklaşık 10 bin lira değerinde kablo çalındığını tespit etti. Bizden başka inşaatlarda da benzer hırsızlıklar yaşanmış. Bu kişi veya kişiler kimse, yakalanmasını istiyoruz" dedi.

DHA