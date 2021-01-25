Piyasalar çöktü: Dolar ve Euro'da büyük düşüş!

Piyasalar yeni haftada düşüşe geçti. Dolar 7,37 TL'den, Euro 8,97 TL'den, Sterlin ise 10,11 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 442 TL'den fiyatlanırken gümüş 6,10 TL seviyesinde. Bitcoin ise 33 bin 192 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.863 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 438/442, çeyrek altın 710/725, Cumhuriyet altını ise 2.922/2.954 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.544,50 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,05 puan artışla 1.544,50 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamalarla birlikte küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal faaliyet endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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