Piyasalarda baş döndüren hareket; dolar, euro, altın...

Bu haftayı enflasyon verileri ve ardından da FED'in açıklamalarının etkisiyle geçiren piyasalarda kritik seviyelerde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hızlandıracağı sıkılaştırma adımları da Ankara'nın uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik riskleri artırıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 150 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS dün günü 582/590 baz puan seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,85 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 40,47, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 TL olarak öngörülmüştü.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,74 TL'den başlayan Dolar 14,75 TL'den, 16,01 TL'den başlayan Euro 16,05 TL'den, 19,23 TL'den başlayan Sterlin ise 19,25 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0680 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.934 dolar olan altında, gram altın 916/917 TL, çeyrek altın 1.473/1.474 TL, Cumhuriyet altını ise 6.065/6.066 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,71 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 575, Ethereum ise 3 bin 278 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları, tüketici ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını zorlaştıran yaptırımlarının ardından oluşan arz açığını kısmen kapatacak olan stratejik rezervlerden 240 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararının etkisiyle sınırlı geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 gün içerisinde 1 doların üzerinde yükselmesinin ardından yüzde 0.6 düşüşle 100 dolar civarında seyrediyor.

Brent Aralık'taki 65 dolardan 139 dolara kadar yükseldikten sonra Çin'de koronavirüs yayılımı kaynaklı talep düşüşü ve tarihte eşi görüşmemiş düzeyde stratejik rezervlerden yapılan satışlarla geriliyor.