Piyasalarda kur fırtınası... Dolar, Euro, altın çakıldı!

BDDK'nın geçen hafta cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan "Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilmesi" kararıyla piyasalarda büyük bir geri çekilme yaşandı. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki büyük değer kaybı karşısında attığı KKM ve GES hamlelerine geçtiğimiz hafta cuma günü, piyasalar kapandıktan sonra bir yenisini daha eklemişti.

BDDK tarafından yapılan düzenlemeyle finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olduğunu ileri sürdüğü koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verilmiş ve döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebileceği açıklanmıştı.

Bu karar sonrası döviz kurunda hızlı bir düşüş gerçekleşmiş ve tüm gözler karar açıklanırken piyasalar kapalı olduğu için yeni haftaya çevrilmişti.

İşte bu çok konuşulan karar sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin: Dolar 16,61 TL'den, Euro 17,63 TL'den, Sterlin ise 20,64 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş: Ons altın 1.834 Dolar'dan, Gram altın 979 TL'den, Çeyrek altın 1.575 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.480 TL fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 11,42 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar: Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 215 dolar, Ethereum ise bin 222 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol: 8 Haziran'da 124 seviyesini gören Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Uluslarası piyasalarda Brent petrol satış fiyatı an itibariyle 109 dolar seviyesinde yer alıyor.

Enflasyon zirvede

Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla birlikte kur krizi patlak vermiş, yıllık enflasyon 73,50’e çıkmıştı. Ekonomistlerin beklentileri ise 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

TL'nin değer kaybı sürüyor

Gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

Merkez'in rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.

CDS'lerde sınırlı yükseliş

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün gerileyerek günü 791/807 seviyesinden tamamladı.

FED etkisi sürüyor

Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'nde Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna devam ederken, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi. Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Michelle Bowman temmuzda 75 baz puanlık faiz artışının daha uygun olacağını belirtirken, sonrasında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık artışları destekleyeceğini ifade etti.