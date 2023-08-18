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PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, ''Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler diyarbakır pkk terörist teslim
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