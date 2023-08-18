PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.



Yerlikaya, ''Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.'' ifadelerini kullandı.