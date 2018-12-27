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  2. Güncel
  3. 27 Aralık 2018 14:49

PKK'dan gözaltına alındı, evinde FETÖ dergileri bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde PKK propagandası suçundan gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in evinde FETÖ dergileri bulundu.

PKK'dan gözaltına alındı, evinde FETÖ dergileri bulundu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı öne sürülen Güvenç'in evinde yapılan aramada ise FETÖ'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.

Güvenç, götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.





DHA

pkk , hdp , terör propagandası
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