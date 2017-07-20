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  3. 20 Temmuz 2017 07:37

PKK'lı teröristler TIR şoförüne böyle ateş açtı !

Bir ay önce Kato Dağı'nın zirvesine şehitlerin fotoğaflarının bulunduğu Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü, Tunceli'de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristlerin saldırısına uğradı.

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Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.

Geçen ay tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan ve cansız bedeni bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın büyük boy fotoğrafını yaptıran Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer, Pülümür’e gitti. Burada bayrak ve Yılmaz’ın fotoğrafına Tunceli-Pülümür yoluna asan Abdullah Özer, aracına geri döndüğü sırada tepelerde mevzilenen teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Belinden tabancasını çıkararak arabasını siper olarak kullanan ve kendini savunan Abdullah Özer, ateşin kesilmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Abdullah Özer ve arkadaşı yara almadan kurtuldu. O anlar yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Tır şoförü Abdullah Özer, bir ay önce Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda asmıştı

İHA

tunceli , necmettin yılmaz , kato dağı
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