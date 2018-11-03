Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
Bir kente müjde ! Çalışmalar tamamlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
OHAL KHK'sıyla ilgili kanun yayımlandı
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
Meteoroloji tarih verdi ! Şemsiyeleri hazırlayın
Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !
Gizemli olay ! Dünya şokta, ortadan kayboldu !
PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Bakan Albayrak'tan ÖTV ve KDV açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Kasım 2018 11:09

PKK'ya darbe ! 5 şüpheli gözaltında

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'ya darbe ! 5 şüpheli gözaltında
A+ A-

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5  şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos’ta  Tunceli'de etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun üzerinde bulunan  dokümanlardaki bilgiler doğrultusunda, İstanbul’da örgüt adına faaliyette bulunup  geçmiş dönemlerde de örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldıkları tespit  edilen 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.  Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

gözaltı , şüpheli , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM