PKK'ya nefes aldırılmıyor ! Kandil'e hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

KANDİL'E HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.