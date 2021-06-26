PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinde sivillere yönelik bombalı saldırısında 3 sivil öldü, 3 kişi de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek." denildi.