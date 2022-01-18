Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu: 3 Yaralı
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu sonucu 3 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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