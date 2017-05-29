Polisten kaçarken öldü !

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde geçen hafta, 2 arkadaşıyla birlikte hırsızlık yaparken polisin gelmesi üzerine motosikletle kaçan ve Manavgat Irmağı'na atlayarak izini kaybettiren 18 yaşındaki Muhammet Musa Karabuğa'nın bu sabah suda cesedi bulundu.

Geçen pazartesi gecesi Ulukapı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgeye geldi. Polisi gören 3 kişi motosikletle yerinden kaçtı. Şüphelilerden 2'si Manavgat Irmağı'na atlayarak, diğeri de ters istikamette kaçarak polisten kurtuldu. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis 17 yaşındaki S.D. ve aynı yaştaki K.K.'yi geçen salı günü yakaladı. Şüpheliler ertesi gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili Muhammet Musa Karabuğa'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Bu Sabah hırsızlığın meydana geldiği mahallenin Sakallar mevkisindeki Manavgat Irmağı kıyısında ceset görenler Jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, başı kan içinde olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin hırsızlık iddiasıyla aranan ve geçen pazartesi günü ırmağa atlayarak kaçan Muhammet Musa Karabuğa'ya ait olabileceği ihtimali üzerine baba Mehmet Karabuğa'ya haber verildi. Olay yerine gelen Mehmet Karabuğa, oğlunun cesedini teşhis etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muhammet Musa Karabuğa'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.