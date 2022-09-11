35 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde peş peşe açıklanan kamuoyu anketlerine bir yenisi daha eklendi. 35 ilde gerçekleştirilen son seçim anketinde ittifaklar arasındaki oy farkı 10 puana kadar çıktı.

ALF Araştırma'nın 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı yüzde 44,9 Millet İttifakı olurken, yüzde 33,4 Cumhur İttifakı olarak kayıtlara geçti.

Ankete katılanların yüzde 28'i CHP, yüzde 27,2'si AK Parti, yüzde 16,9'u İYİ Parti, yüzde 8,0 HDP, yüzde 6,2 MHP, yüzde 2,5 DEVA, yüzde 2,3 Zafer Partisi, yüzde 1,7 BTP, yüzde 1,4 Memleket Partisi, yüzde 1,3 Gelecek Partisi ve yüzde 1,1 Saadet Partisi şeklinde yanıt verdi.

ALF Araştırma Genel Koordinatörü Ali Süslü, Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendirdi.

Süslü, "Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor. Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AK Parti'deki erime devam ediyor" ifadelerini kullandı.