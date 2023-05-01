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  4. 4 günde oy kullanan gurbetçi sayısı belli oldu

4 günde oy kullanan gurbetçi sayısı belli oldu

4 günde oy kullanan gurbetçi sayısı belli oldu
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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemleri devam ediyor. 

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

Etiketler 14 mayıs seçim ak parti yurtdışı
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