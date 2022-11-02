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  4. 6'lı masa 7'li masa mı oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş açıklaması

6'lı masa 7'li masa mı oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş açıklaması

6'lı masa 7'li masa mı oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş açıklaması
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CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya dahil olması konusunun gündeme geldiği öğrenildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" çağrısına İYİ Parti'den olumlu yanıt gelmişti. Gözler Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'ye çevrilmişti. 

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun önceki günkü toplantısında MYK üyelerinin, BTP masaya dahil olursa çalışmaların nasıl süreceğini sorduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz” karşılığını verdiği belirtildi.

Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretle ilgili bilgi paylaşan CHP kurmayları, CHP liderinin yine bilim insanlarıyla görüşeceğini, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü kamuoyuna göstermek istediğini” ve Almanya’ya da bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra bu ay içerisinde “cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik yeni bir ekonomi vizyonu” açıklayacağını aktardı.

Cumhuriyet

Etiketler kemal kılıçdaroğlu hüseyin baş
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