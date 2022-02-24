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Abdullah Gül: ''Rusya, Türkiye'yi tehdit ediyor''

Abdullah Gül: ''Rusya, Türkiye'yi tehdit ediyor''

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatla üstü örtülü olarak Türkiye'yi tehdit ettiğini söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin, ''Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.'' dedi. Gül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.

- Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür.

 

Etiketler abdullah gül rusya ukrayna
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