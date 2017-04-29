Abdullah Gül ve Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, dünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe’nin iktidar ekibine dahil olması da Gül’ün tercihiydi.

Orgeneraller arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte dört Kayseri doğumlu komutan olduğunu hatırlatmak isterim.

(Küçük bir not: Fehmi Koru’nun yayınladığı bir fotoğraf vardı. Sakallı Gül, çizgili ve İspanyol paçalı takım elbisesi ile Şükrü Karatepe ve Koru, gençlik yıllarında çektirmişti. Kıyafetlerden ve mekândan, aynı gün çekildiği anlaşılan bir başka fotoğraf daha var. Koru’nun olmadığı o fotoğrafta Gül’ün sağ yanında, kıyafeti, saçları daha düzenli, daha karizmatik görünen bir genç dikkat çekiyor. O gencin Hulusi Akar olduğunda ısrar eden bir meslektaşım, “Tanışıklıkları o yıllara dayanıyor” dedi. Gül’ün de Akar’ın da Kayseri lisesinde okuduğunu hatırlarsak tanışmamaları sürpriz olurdu.)"

Fehmi Koru'nun ilk paylaştığı fotoğrafta, Koru, Gül ve Karatepe Hyde Park'da görülüyor. Bu fotoğrafı çekenin Akar olduğu iddia edilmişti.

Yeni ortaya çıkan Londra'daki diğer fotoğrafı ise Koru'nun çektiği, bu kez Akar'ın (en solda) Gül ve Karatepe ile birlikte fotoğrafta yer aldığı öne sürülüyor.

Bu fotoğrafa dair Odatv'de Türker Ertürk imzasıyla yayınlanan iddialar özetle şöyle:

* Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe, 1976-1978 yılları arasında Milli Kültür Vakfı’nın bursuyla İngiltere’nin güneybatısında yer alan Exeter kentinde bulunan Exeter Üniversitesi’nde okudu.

* Kayseri Lisesi'nden okul arkadaşları olan Hulusi Akar o dönemde üsteğmendi. Akar 42 gün izin alarak İngiltere'ye gitti ve arkadaşlarını ziyaret etti. Dört arkadaş Exeter'den 3.5 saat mesafedeki Londra'ya da geçtiler. Amaçları hem Londra’da gezmek, hem de Üsteğmen Akar'ın izin kağıdını Londra’da bulunan Askeri Ataşeliğe onaylatmaktı.

* Önce, Belgrave Square 43 numarada bulunan Türk Büyükelçiliği’nin ikinci katındaki Askeri Ataşeliğe gittiler. Daha sonra buradan çıkarak, yaklaşık 250 metre mesafede bulunan Hyde Park’a girdiler. Biraz dolaştılar, yorulunca birer pound vererek şezlong kiraladılar ve oturup sohbet ettiler. Hava güzel ve güneşli bir gün olduğu için ceketlerini çıkarıp, şezlongların arkasına astılar ve günün anısına bir de fotoğraf çektirdiler.

* Daha sonra kalktılar, ceketlerini ve safarilerini giydiler, kuzeye doğru yürüdüler, Hyde Park’ın Marble Arch kapısından çıktılar ve sağa dönerek Oxford Street’e girdiler. Bu sefer de fotoğraf makinesinin arkasına Fehmi Koru geçti, şimdiye kadar hiç medyada görmediğiniz Hulusi Akar, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’nin fotoğrafını çekti.