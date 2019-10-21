Abdullah Gül yeni parti için harekete geçti

AK Parti Hükümetlerinde bakanlık yapan Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün’ün Ali Babacan’ın oluşumunda yer alacağı artık kesinleşirken, Abdullah Gül’ün de hem AK Parti’de aktif siyaset yaptığı dönemden hem de Cumhurbaşkanlığı döneminden kendisine yakınlığı bulunan bazı eski bakanlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

Yeniçağ'ın Babacan’a yakın bir kaynaktan aktardığı habere göre, AK Parti iktidarının ilk Milli Eğitim Bakanı olan Erkan Mumcu’ya teklif götürülmesine izin vermeyen Gül’ün, AK Parti iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı yapan bir başka isim olan Nimet Baş ile (Çubukçu) temas halinde olduğu belirtildi.

Gül’ün temasta olduğu bir diğer ismin ise, Nimet Baş gibi AK Parti’nin kadın siyasetçilerden olan ve eski Devlet Bakanı Aliye İslam Kavafoğlu olduğu öğrenildi.