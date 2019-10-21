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  4. 21 Ekim 2019 23:29

Abdullah Gül yeni parti için harekete geçti

AK Parti’den istifa eden ve parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer almaları için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bazı isimlerle özel olarak temas sağladığı öne sürüldü.

Abdullah Gül yeni parti için harekete geçti
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AK Parti Hükümetlerinde bakanlık yapan Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün’ün Ali Babacan’ın oluşumunda yer alacağı artık kesinleşirken, Abdullah Gül’ün de hem AK Parti’de aktif siyaset yaptığı dönemden hem de Cumhurbaşkanlığı döneminden kendisine yakınlığı bulunan bazı eski bakanlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

Yeniçağ'ın Babacan’a yakın bir kaynaktan aktardığı habere göre, AK Parti iktidarının ilk Milli Eğitim Bakanı olan Erkan Mumcu’ya teklif götürülmesine izin vermeyen Gül’ün, AK Parti iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı yapan bir başka isim olan Nimet Baş ile (Çubukçu) temas halinde olduğu belirtildi.

Gül’ün temasta olduğu bir diğer ismin ise, Nimet Baş gibi AK Parti’nin kadın siyasetçilerden olan ve eski Devlet Bakanı Aliye İslam Kavafoğlu olduğu öğrenildi.

Yeniçağ

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