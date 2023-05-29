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Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Etiketler erdoğan tebrik telefon
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