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  4. 29 Ekim 2018 11:14

Adalet Bakanı Gül'den ''af yasası'' müjdesi

MHP'nin gündeme getirdiği af yasası için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "yeni bir taslak çalışması" yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül'den ''af yasası'' müjdesi
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Bakan Gül, Kaşıkçı cinayeti zanlılarının iade edilmemesi halinde soruşturmanın gerçek anlamıyla tamamlanıp tamamlanmadığı hususunda soru işaretleri oluşacağını söyledi.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın sorularını yanıtlayan Gül “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” dedi.

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin ise AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlatan Gül, “Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” dedi.

 

Yeni Şafak

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