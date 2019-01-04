Ahmet Akın'dan veda mesajı

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan ancak daha sonra CHP ile İYİ Parti arasında kurulan ittifakla Balıkesir'de İYİ Parti'nin aday göstermesiyle adaylığı geri çekilen CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın bir veda mesajı yayınladı.

İşte Ahmet Akın'ın açıklaması:

Aziz Türk Milleti,

Değerli Hemşehrilerim,

Mücadele Arkadaşlarım,

Her şeyden önce elbette üzgünüm.

Ancak, asla umutsuz değilim.

Siyaset uzun soluklu bir yol.

Kendimi bu uzun yolda hiç yalnız hissetmedim.

Çünkü, tüm hemşehrilerim her zaman beni bağrına bastı.

Siyaset, insana hizmet etmektir. Siyasette insan kazanmayı, gönülleri fethetmeyi hedeflediğim için siyasi nezaketi ve temiz üslubu ilke edindim. İlkeli siyasete inananlarla kol kola yürüdüm, inanmayanlarla da mesafeli oldum.

Türkiye’de ilk büyük şehir belediye başkan adayı gösterildiğim günden itibaren Balıkesirimiz’de kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, 1 milyon 200 bini aşan hemşehrimle kucaklaşmak için yollara çıktım.

Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili, Demokrat Partili, Saadet Partili kardeşlerimle gönüllerin kilitlerini açtık.

Gönüllerini bize açan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.

Parti Meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım, resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. BUGÜN, YİNE PARTİ MECLİSİMİZİN KARARIYLA ADAYLIĞIM GERİ ÇEKİLDİ. Milletimiz için hayırlı olsun.

Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ÜLKEM İÇİN, MİLLETİM İÇİN, VATANIM İÇİN GÖZÜMÜ KIRPMADAN FEDAKARLIK YAPACAĞIMDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN.

Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkanların azim ve kararlılığıyla, siyasi hayatım boyunca hep “Önce Türkiye”, “Önce Aziz Türk Milleti” diyerek siyaset yaptım.

"ADAYLIK" BENİM KİŞİSEL MESELEM OLAMAZ. MESELEMİZ MEMLEKET MESELESİDİR.

"Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur" diyen Partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ATATÜRK'ü hep örnek aldım.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki MÜCADELE ARKADAŞLARIM başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan TÜM HEMŞEHRİLERİME yürekten teşekkür ediyorum.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da CUMHURİYET HALK PARTİMİZİN, DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİN ve YÜCE TÜRK MİLLETİ’nin hizmetinde olduğumu kamuoyuna saygıyla arz ederim.

Ahmet AKIN

CHP Balıkesir Milletvekili