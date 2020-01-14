AK Parti döneminde gizli koalisyon ortağı FETÖ'ydü"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Bulut, Halk TV ekranlarında Günün Raporu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paçacı, FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için İYİ Parti’nin daha önceden verdiği önergenin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, “AKP döneminde gizli koalisyon ortağı FETÖ’ydü. Eğer bir bürokrat bir yere atanacaksa cemaatin izni olmadan atanamıyordu. Herkes cemaatin önünde sıraya diziliyordu” dedi.

“SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMELER ORTAYA ÇIKTI”

Paçacı, keyfi yaptırımlar, oy ve para getirecek yapılar ve seçim öncesi çıkarılan imar aflarını kentleri ucubeye çevirdiğini geç de olsa gören AKP iktidarına yüklendi. AKP’nin emsal artırımıyla inşaatlarda rant oluştuğunu belirten Paçacı, “Özellikle AKP ve onlara bağlı belediyeler bu işleri çok iyi biliyorlar.

Emsal artırımıyla inşaatlar bir anda beş kattan on beş kata kadar çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir rant oluşmuş oluyor. Şimdiye kadar bu rantlar AKP’li belediyelerin duygusallığına gidiyordu. Rantlar kamunun belediyenin hesabına girmiyordu ve maalesef bir takım şaibeler sebepsiz zenginleşmeler ortaya çıkıyordu.

Belediyeler 31 Mart’tan sonra el değiştirince ve belediyelerin ellerini kollarını bağlamak için rant artışını artık devlet alsın diye yasa teklifi getirdiler. Belediyenin önünü ve bütçesini kısayım, belediyi zor durumda bırakma noktasına getirmek için her türlü oyunu ve düzeni kurmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BU KRİZİ ÇÖZEMEZLER”

Ekonomik krizin ve ekonomik darboğazın 2020 yılında da çözülmeyeceğini belirten Paçacı, “Ekonomide 2020 yılında da olumsuz süreç devam edecek. Ekonomik krizin tahribatını önlemek için ciddi bir yapısal reformları içeren programların ortaya konulması lazım.

Damat bey ve Erdoğan ikilisi şimdi onlar günlük tedbirlerle çözmeye çalışıyorlar. Bu krizi çözemezler. Bugün gençlerimizin yarısı işsiz durumda. Bu ekonomik krizi çözemezler. Krizin 2020 yılında da çözüleceği kanaatinde değilim. Herkes kepenk kapatıyor, küçük esnaf ortadan kalktı. Her ay 70 bin kişi işini kaybediyor. Sanayici borcunu ödeyemiyor. Çiftçi zarar ettiği için ekim yapmıyor; besiciler borçlarını ödeyemiyor” şeklinde konuştu.