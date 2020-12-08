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  4. 08 Aralık 2020 17:57

AK Parti MKYK ve MYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) saat 16:00'da toplandı.

AK Parti MKYK ve MYK toplandı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı. 

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