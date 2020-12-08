AK Parti MKYK ve MYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı.
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