SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN 98 CAN KAYBI DAHA!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Nisan 2020 22:35

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye ''Soylu'' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun görevini sürdürmesini istemesi, CHP’de rahatsızlık yaratmış'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye ''Soylu'' tepkisi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesi, CHP’de rahatsızlık yaratmış.

CHP sözcüleri tüm bu süreci “oyun” olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne “siyasi oyun” kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir.

CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarına “Külliye’ye giden CHP’li” diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin, olanları böyle yorumladığını görüyoruz.

Bizim siyasi anlayışımızı “siyasi sorumluluk”, “siyasi ahlak” ve “siyasi takdir” belirler. Siyasi anlayışları “siyasi oyun” ve “ siyasi tezgah” olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklamaCHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
chp , süleyman soylu , istifa , ömer çelik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM