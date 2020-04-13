CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Tek taraflı bir irade beyanı olan istifanın artık Anayasa'da yapılan bir düzenlemeyle de şahsın kabulüne tabi olduğunu görüyoruz"

Artık başta İçişleri Bakanı olmak üzere bakanların tek adamın rızası olmadan istifa etme ehliyetleri dahi olmadığı açık seçik görüldü

"BİR ORTA OYUNU SERGİLENDİ"

(İçişleri Bakanı Soylu'nun istifa kararı) Bir orta oyunu sergilendi.

Son dönemdeki istifalar silsilesinde, istifası engellenen tek makamın İçişleri Bakanı olmadığını da biliyoruz.