AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Türkiye'ye gelerek siyasi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Dendias, sonrasında Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantıda söz olan Dendias, "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a sert tepki gösterdi.



"SAYGISIZLIK VE BAĞNAZLIK BİR DİPLOMASİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.