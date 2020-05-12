AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ''darbe'' iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, Libya'daki gelişmelere ilişkin "Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Dünya Hemşireler Günü. Bütün sağlık çalışanlarımıza ve hemşirelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük fedakarlık gösteriyorlar. Koronavirüs salgınında 76 ülkenin yardım talebine karşılık verildi.



"DARBE İMASI" TARTIŞMALARI

Bugünlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırmaktan kaçınmayanlara karşı tabii ki susamazdık. Demokrasiyi ve milli namusu hatırlattık. Tartışmayı biz başlatmadık, biz cevap verdik. Konuyu Türkiye'nin gündemi yapmak istiyorlar. Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır. İşi TSK'ya iftira atmaya kadar getirdiler. "Görevden alın" deyip kaos siyaseti yapıyorlar.



MİT'İN KURTARMA OPERASYONU

İtalyan genç kızın kurtarılması büyük başarı.



HAFTER'İN LİBYA'DAKİ SALDIRILARI

Hafter savaş suçu işlemektedir bize göre. Libya'da Türkiye Elçiliği'nin yanına roket düştü, kabul edilemez. Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Herkes yapıp ettiklerine dikkat etsin.



SURİYE

Suriye'de Anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib bölgesinde kalıcı ateşkesin sağlanması buna en büyük katkıyı verecektir.



TÜRKİYE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ

Bu mesele geçmiş değil. Bundan sonra tedbirlere ne kadar uyarsak, sokağa çıkma yasağıyla ilgili konularda ne kadar titiz olursak, kuralları ihlal etmezsek daha güçlü normalleşme dönemlerine ulaşacağız.



"HDP-İYİ PARTİ GÖRÜŞTÜ" TARTIŞMASI

Millet İttifakı'nda sürekli bir gizem hakim. Birbirlerini sürekli inkar ediyorlar. Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.



"MEMLEKET MASASI" ÖNERİSİ

Bizim böyle bir gündemimiz yok. Temel ilkeleri ihlal edenlerle ne konuşacağız? Karşımızda meşruiyeti hedef alanlar var.