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  4. 08 Nisan 2020 08:27

AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddet yasa teklifine ret!

Sağlıkçılar, koronavirüs salgını sürecinde zor şartlar altında çalışırken çok tartışılan 'Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi' TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddet yasa teklifine ret!
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 'Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'nin Meclis gündemine alınması AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için alınması gereken önlemler tartışılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AK Parti’nin İnfaz Paketi görüşmeleri öncesinde partilerin önerileri görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin Meclis gündemine alınması teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedildi.

O anların görüntüsünü paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Alkış korumaz, yasa korur” dedi.

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