AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ofisinde içki masası kurup, dansözlerle eğlendiğine dair iddialarla sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında Günaydın AK Parti'den istifa etti.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın bir ofiste 'eğlendiği' iddia edilen görüntüler “HaberLog” ve “23 Derece” sayfalarından paylaşıldı.

Odatv'den Gamze İşler'in haberine göre görüntülerin ardından açıklama yapan ilçe başkanı Günaydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.