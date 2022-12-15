  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası

AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası

AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası
Güncelleme:

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ofisinde içki masası kurup, dansözlerle eğlendiğine dair iddialarla sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında Günaydın AK Parti'den istifa etti.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın bir ofiste 'eğlendiği' iddia edilen görüntüler “HaberLog” ve “23 Derece” sayfalarından paylaşıldı.

Odatv'den Gamze İşler'in haberine göre görüntülerin ardından açıklama yapan ilçe başkanı Günaydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası

 

Etiketler Selman Günaydın ak parti dansöz alkol istifa eğlence makamda eğlence
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşyerinde bunu yapan patrona hapis cezası var!
FED sonrası, dolar ve altında dikkat çeken hareketlilik
Trafikte ''sicil belgesi'' zorunluluğu başlıyor!
İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!
Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi
Yeni klibinde çırılçıplak soyunan Hülya Avşar için skandal sözler
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! 4-5 gün sürecek
Kadın seçmenlerle yapılan seçim anketi sonuçları açıklandı
İsmailağacılardan adliye önünde eylem