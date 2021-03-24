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AK Parti'de kongre sonrası yeni yönetim belli oldu

AK Parti'deki büyük kongre sonrası Başkanlık Divanı belli oldu. Yeni yönetimde dikkat çeken isimler yer aldı.

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nde yeni yönetimde  dikkat çeken isimler yer aldı. 

İşte o liste:
1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

TBMM grup başkanvekilleri:
Mahir Ünal
Mustafa Elitaş
Bülent Turan
Muhammed Emin Akbaşoğlu
Cahit Özkan

AKP'nin 7. Olağan Kongresi bugün Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak bir araya gelmesiyle yapılmıştı.

Etiketler ak parti yeni yönetim
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